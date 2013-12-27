"План города": Как улучшится проезд в пригородных электричках

В условиях беспросветных автомобильных пробок спасением для жителей столицы и области могут стать пригородные электрички. выбрав железную дорогу, пассажир всегда точно знает, сколько времени и денег потратит на проезд. Вот только вагоны в электричках не резиновые, и теснота стала неотъемлемой частью такой поездки в часы пик.

Что правительство Москвы предпринимает для создания комфортных условий перемещения пассажиров? Как скоро появятся новые и дополнительные вагоны? Когда и на каких направлениях проложат дополнительные пути? И какие проблемы решит удлинение платформ? Об этом и многом другом смотрите в программе "План города".