"План города": О модернизации столичных кинотеатров

В столице 140 кинотеатров, из которых в собственности города находится 81, а в федеральном подчинении – 1.

В связи с невысоким спросом москвичей власти разработали программу модернизации кинотеатров, рассчитанную на 2012-2016 годы; в ходе нее отремонтируют самый старый в Москве и один из старейших в мире кинотеатров "Художественный".

Также в столице появляется новый формат кинозала – так называемые "кинобары", где в домашней атмосфере можно посмотреть и старые фильмы, и блокбастеры на языке оригинала.