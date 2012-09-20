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20 сентября 2012, 14:21

"План города": О модернизации столичных кинотеатров

"План города": О модернизации столичных кинотеатров

"Утро": "Арт-мейнстрим" в кинотеатре "Ролан"

В "Художественном" бесплатно покажут лучшие мультфильмы

"Экономика": в Москве 60 кинозалов поддерживают технологию 5D

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В столице открылся уличный кинотеатр

В столице 140 кинотеатров, из которых в собственности города находится 81, а в федеральном подчинении – 1.

В связи с невысоким спросом москвичей власти разработали программу модернизации кинотеатров, рассчитанную на 2012-2016 годы; в ходе нее отремонтируют самый старый в Москве и один из старейших в мире кинотеатров "Художественный".

Также в столице появляется новый формат кинозала – так называемые "кинобары", где в домашней атмосфере можно посмотреть и старые фильмы, и блокбастеры на языке оригинала.
Программа: План города
кинотеатры План города Валерия Дергилева архив
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