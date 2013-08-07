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07 августа 2013, 11:30

Город

"План города": На территории завода "Красная Пресня" построят жилье

"План города": На территории завода "Красная Пресня" построят жилье

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Гектары земли, где когда-то день и ночь шла работа в производственных цехах, сегодня не должны простаивать без дела, для Москвы это была бы непозволительная роскошь.

Программа "План города" побывала на бывшем заводе "Красная Пресня", корпуса которого недавно начали сносить, чтобы возвести на их месте 6 жилых домов и детский сад. А также выяснила, что происходит сейчас на "Москвиче" и "Красном Октябре".
Программа: План города
промзоны строительство Красная Пресня программы Красный октябрь Москвич архив Антон Королев
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