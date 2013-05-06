"План города": Как осуществляется снос ветхого жилья в столице

В Москве продолжается ликвидация пятиэтажек первого периода индустриального домостроения - снос ветхого жилья. Всего в городе осталось 354 таких дома, в 2013 году планируется снести 94.

По закону, жителю сносимой "хрущевки" обязаны предоставить равнозначную квартиру в районе его проживания или переселить в другой район, но только с согласия владельца квадратных метров. При этом неважно, сколько жильцов прописаны в квартире, подлежащей сносу.

Почему некоторые жители не торопятся с новосельем, и что чувствует человек, чей дом рушат экскаваторы, смотрите в программе "План города".