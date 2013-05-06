Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая 2013, 11:52

"План города": Как осуществляется снос ветхого жилья в столице

"План города": Как осуществляется снос ветхого жилья в столице

"Утро": российские туристы жалуются на качество обслуживания в Пхукете

"Утро": Телезрители "Москвы 24" жалуются на отравления в отеле Египта

"Утро": забавное видео с танцующими офисными работниками

"Утро": Ведущие радио "Москва FM" о правах работников и работодателей

"Утро": Австралийских шахтеров, станцевавших Harlem Shake, уволили

"Утро": Ольга Николаенко учит детей бизнесу

"Утро": Адвокат Иван Скрыпник о незаконном увольнении

"Утро": журналистов заставят проходить аттестацию каждые пять лет

"Утро": Мурманским ветеранам к 9 мая предложили бесплатные похороны

В Москве продолжается ликвидация пятиэтажек первого периода индустриального домостроения - снос ветхого жилья. Всего в городе осталось 354 таких дома, в 2013 году планируется снести 94.

По закону, жителю сносимой "хрущевки" обязаны предоставить равнозначную квартиру в районе его проживания или переселить в другой район, но только с согласия владельца квадратных метров. При этом неважно, сколько жильцов прописаны в квартире, подлежащей сносу.

Почему некоторые жители не торопятся с новосельем, и что чувствует человек, чей дом рушат экскаваторы, смотрите в программе "План города".
Программа: План города
программы снос домов Королёв Антон архив
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика