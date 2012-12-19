"Большое интервью": Петр Бирюков о работе ЖКХ в зимний период

Зима продолжает преподносить нам сюрприз за сюрпризом. Снегопады, потом резкое потепление и оттепель, к вечеру снова заморозки. В таких природных условиях тяжело не только людям, но и технике. О работе коммунальных служб Москвы в зимний период Елена Павлова поговорила с гостем студии телеканала "Москва 24" - заместителем мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петром Бирюковым.