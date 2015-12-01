Форма поиска по сайту

01 декабря 2015, 08:45

"Утро": В Чили почти 340 китов одновременно выбросились на берег

"Утро": В Чили почти 340 китов одновременно выбросились на берег

Почти 340 китов выбросились на побережье в Чили. Пока это самый массовый случай гибели млекопитающих. Ученые узнали о нем случайно во время облета отдаленного побережья. Причины произошедшего пока не понятны, передает телеканал "Москва 24".

Специалисты предположили, что относятся киты к виду малых полосатиков. В длину они могут достигать почти 20 метров при весе в 50 тонн. Власти Чили начали расследование по факту массовой гибели животных.
