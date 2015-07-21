"Утро": Москвичей ожидает дождливая погода с грозами

Во вторник на погоду в столице окажет влияние циклон. Небо затянет облаками, будет пасмурно и дождливо. Максимально воздух прогреется до +19 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7 м/с, местами возможны порывы до 15-20 м/с. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба. Подробности - в видеосюжете телеканала "Москва 24".