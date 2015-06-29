"Утро": Дмитрий Хаустов - о погоде в столице на рабочую неделю

В понедельник погода в столице начнет улучшаться. Температура воздуха днем подрастет до плюс 22 градусов. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с. Метеорологический прогноз на неделю дал корреспондент телеканала "Москва 24" Дмитрий Хаустов.