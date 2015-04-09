"Утро": В четверг в городе ожидается до шести градусов тепла

В четверг, 9 апреля, в столице ожидается облачность, пройдет небольшой дождь и усилится ветер. Воздух прогреется до +6 градусов, сообщает телеканал "Москва 24".

В столичный регион прорвется арктический воздух. Его распространение будет сопровождаться осадками, сильным порывистым ветром и заметным снижением температуры.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8 м/с. Давление составит 743 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%.