16 марта 2015, 08:30Происшествия
"Утро": В Бразилии прошла серия акций протеста
По всей Бразилии прошли акции протеста - в них приняли участие более миллиона человек. Люди требовали отставки президента и тщательного расследования коррупционного скандала вокруг крупной нефтяной компании.
Полиция предполагает, что через фирму шли нелегальные денежные потоки. В том числе незаконные схемы могли использовать для финансирования политических партий. Президент Дилма Русеф не входит в число подозреваемых, но бразильцы считают, что она должна была знать о происходящем.
Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".