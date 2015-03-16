"Утро": В Бразилии прошла серия акций протеста

По всей Бразилии прошли акции протеста - в них приняли участие более миллиона человек. Люди требовали отставки президента и тщательного расследования коррупционного скандала вокруг крупной нефтяной компании.

Полиция предполагает, что через фирму шли нелегальные денежные потоки. В том числе незаконные схемы могли использовать для финансирования политических партий. Президент Дилма Русеф не входит в число подозреваемых, но бразильцы считают, что она должна была знать о происходящем.

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