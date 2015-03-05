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05 марта 2015, 08:30

Общество

"Утро": В четверг в столице будет около нуля градусов

"Утро": В четверг в столице будет около нуля градусов

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Несмотря на календарный март, зима напомнит о себе снегом, который будет идти весь день с нарастающей интенсивностью. При этом существенных изменений температурного режима не ожидается. Днем будет облачно, на дорогах сохранится гололедица. Максимальная температура воздуха составит около нуля. Ветер восточный - 4 м/с. Атмосферное давление немного подрастет и составит 753 миллиметров ртутного столба. Подробности - в видеосюжете канала "Москва 24".
Программа: Утро
погода программы Ксения Чепенко новости Роман Карлов Евгения Мирошкина
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