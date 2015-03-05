"Утро": В четверг в столице будет около нуля градусов

Несмотря на календарный март, зима напомнит о себе снегом, который будет идти весь день с нарастающей интенсивностью. При этом существенных изменений температурного режима не ожидается. Днем будет облачно, на дорогах сохранится гололедица. Максимальная температура воздуха составит около нуля. Ветер восточный - 4 м/с. Атмосферное давление немного подрастет и составит 753 миллиметров ртутного столба. Подробности - в видеосюжете канала "Москва 24".