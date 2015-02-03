"Утро": Как проходит дежурство казачьего патруля в "Коломенском"

В столичных парках на дежурство регулярно выходят казачьи патрули. На правах дружинников они помогают полиции следить за соблюдением порядка в общественных местах. Многие постоянные посетители парков уже привыкли к людям в форме позапрошлого века. Гости столицы воспринимают патрули как еще одну достопримечательность. Как проходит казачье дежурство в музее-заповеднике "Коломенское", смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".