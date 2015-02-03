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03 февраля 2015, 08:38

"Утро": Как проходит дежурство казачьего патруля в "Коломенском"

"Утро": Как проходит дежурство казачьего патруля в "Коломенском"

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В столичных парках на дежурство регулярно выходят казачьи патрули. На правах дружинников они помогают полиции следить за соблюдением порядка в общественных местах. Многие постоянные посетители парков уже привыкли к людям в форме позапрошлого века. Гости столицы воспринимают патрули как еще одну достопримечательность. Как проходит казачье дежурство в музее-заповеднике "Коломенское", смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".
Программа: Утро
казаки программы Ксения Чепенко Роман Карлов Михаил Богданов Владимир Казарин казачьи патрули Александр Королев
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