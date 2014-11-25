"Утро": Президент Турции высказался против равенства полов

Президент Турции вызвал возмущение правозащитников и феминисток, заявив, что женщина не может быть равной мужчине по самой своей природе. Высказывание прозвучало на мероприятии, посвященном правам женщин.

Тайип Эрдоган заявил, что биологические различия не позволяют им выполнять ту же работу, что и мужчинам, и обвинил феминисток в принижении материнского статуса, передает телеканал "Москва 24".

Правительство Эрдогана не в первый раз подозревают в попытках подорвать устои светского государства. СМИ тут же припомнили, что ранее президент Турции неоднократно высказывался против равенства полов и заявлял, что исламская женщина должна иметь не менее троих детей, кроме того, выступал против абортов.