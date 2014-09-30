"Утро": Загруженность столичных магистралей достигла 6 баллов

По оценке портала "Яндекс. Пробки", загруженность столичных магистралей достигла 6 баллов. Больше часа можно потерять на Профсоюзной улице, от Миклухо-Маклая до улицы Вавилова. Два часа придется простоять на Волгоградке в сторону центра, от МКАД до метро "Текстильщики". Похожая ситуация на Рязанском проспекте, от улицы Паперника до Новохохловской. Также стоит движение на Люблинке, от улицы Шкулева до Волгоградского проспекта.