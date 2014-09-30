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Новости

30 сентября 2014, 09:00

Город

"Утро": Загруженность столичных магистралей достигла 6 баллов

"Утро": Загруженность столичных магистралей достигла 6 баллов

"Утро": Заторы на столичных магистралях достигли 5 баллов

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"Утро": Заторы на столичных магистралях достигли 6 баллов

"Утро": "Яндекс.Пробки" оценил ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

По оценке портала "Яндекс. Пробки", загруженность столичных магистралей достигла 6 баллов. Больше часа можно потерять на Профсоюзной улице, от Миклухо-Маклая до улицы Вавилова. Два часа придется простоять на Волгоградке в сторону центра, от МКАД до метро "Текстильщики". Похожая ситуация на Рязанском проспекте, от улицы Паперника до Новохохловской. Также стоит движение на Люблинке, от улицы Шкулева до Волгоградского проспекта.
Программа: Утро
пробки транспорт программы Ксения Чепенко Роман Карлов заторы Александра Шонина
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