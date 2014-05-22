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Новости

22 мая 2014, 07:31

Город

"Утро": На Можайском шоссе образовался полукилометровый затор

"Утро": На Можайском шоссе образовался полукилометровый затор

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Столичные заторы в четверг утром растянулись на 200 километров. На выездах с Можайки на МКАД скорость машин не превышает 45-55 километров в час, а на съездах с Московской автодороги на шоссе - не более 25-35 километров в час. Полукилометровый затор образовался на Можайском шоссе - между улицами Кубинка и Толбухина, в направлении области. Скорость потока составляет здесь примерно 40 километров в час. О столичном трафике на других столичных магистралях смотрите в видеосюжете.
Программа: Утро
дороги пробки транспорт программы Ксения Чепенко Леонид Преображенский
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