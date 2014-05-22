"Утро": На Можайском шоссе образовался полукилометровый затор

Столичные заторы в четверг утром растянулись на 200 километров. На выездах с Можайки на МКАД скорость машин не превышает 45-55 километров в час, а на съездах с Московской автодороги на шоссе - не более 25-35 километров в час. Полукилометровый затор образовался на Можайском шоссе - между улицами Кубинка и Толбухина, в направлении области. Скорость потока составляет здесь примерно 40 километров в час. О столичном трафике на других столичных магистралях смотрите в видеосюжете.