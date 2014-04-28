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28 апреля 2014, 06:55

"Утро": Лодка Федора Конюхова вошла в восточное полушарие

"Утро": Лодка Федора Конюхова вошла в восточное полушарие

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Федор Конюхов, пересекающий на весельной лодке Тихий океан, вошел в восточное полушарие. Как сообщил путешественник, сразу после этого ему на борт закинуло несколько летучих рыб, поэтому переход он отметил обедом из суши. Также Конюхов впервые после начала путешествия перешел на трехразовое горячее питание.

Как передает телеканал "Москва 24", лодка идет с опережением на месяц. За спиной остались почти 15 тысяч километров. Впереди около 3 тысяч километров пути и конечная точка маршрута - австралийский порт Брисбен.
Программа: Утро
программы путешествия Анастасия Трегубова Роман Карлов путешественники Тихий океан Федор Конюхов
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