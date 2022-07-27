"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 3 балла

ЦОДД оценил столичный трафик в 3 балла. Затруднения в движении возникли на внешней стороне ТТК, на Нижегородской эстакаде. Там произошло столкновение грузового и легкового автомобилей в правом ряду на выезде с улицы Нижегородской. Осложняют ситуацию дорожные работы и сужение проезжей части.

Также затруднения наблюдаются от Московской кольцевой по Ярославскому шоссе в сторону центра. Транспорт собирается перед Северянинским путепроводом из-за проведения дорожных работ и сужения проезжей части. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.