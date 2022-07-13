"Утро": в ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла

Главный специалист ЦОДД Дмитрий Бубненков сообщил, что движение в столице оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 159 километров.

На 35-м километре МКАД столкнулись два автомобиля. Затруднено движение на МКАД и выезде с улицы Поляны.

Затруднения фиксируются и на Волоколамском шоссе. В районе улицы Габричевского произошла авария в среднем ряду. Участники ДТП перемещены в правый ряд, но затруднения движения сохраняются. Затор растянулся на два километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.