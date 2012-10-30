"Утро": В Москве впервые прошел съезд блогеров

В Москве в понедельник впервые прошел съезд блогеров, на мероприятие приехали десятки пользователей соцсетей из разных регионов России. Как стать популярным в интернете и можно ли на этом заработать – такие вопросы обсуждались на "Нефоруме", организованном совместно РИА Новости и "Живым Журналом".

Сегодня авторитет блогосферы трудно переоценить – Twitter или страница в ЖЖ стали полноправными источниками информации. Всем известны случаи, когда одно неосторожное сообщение могло стоить карьеры. Отсюда, пожалуй, самый частый вопрос, который звучал на "Нефоруме": в чем секрет популярности блога. Подробности смотрите в сюжете программы "Утро".