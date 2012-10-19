"Утро": Валерий Леонтьев даст два концерта в Кремле

Эстрадный певец Валерий Леонтьев даст в Москве два концерта под названием "По многочисленным просьбам". Выступления пройдут 20 и 21 октября в Кремле, исполнитель отмечает свое 40-летие на сцене. Цена билетов - от 2 тысяч рублей.