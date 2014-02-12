Форма поиска по сайту

12 февраля 2014, 06:36

Общество

"Утро": Джона Толкиена причислят к лику святых

"Утро": Джона Толкиена причислят к лику святых

За пропаганду зверств по отношению к животным в интернете придется заплатить, сообщает "Российская газета". Соответствующие поправки в законодательство готовятся к рассмотрению в Госдуме. Если новый федеральный закон будет принят, то штраф за пропаганду жестокого обращения с животными или видеоотчет о "зачистке" дворовых собак будет составлять до миллиона рублей.


Поклонники Майкла Джексона добились в суде компенсации за моральный ущерб, вызванный смертью певца. Новость с портала Lenta.ru. Судья постановил, что признанный виновным в непредумышленном убийстве Джексона врач Конрад Мюррей должен выплатить пятерым фанатам по одному евро. Компенсацию присудили только тем истцам, которые в ходе процесса доказали наличие ущерба "свидетельскими показаниями и медицинскими справками".

Автора эпопеи "Властелин колец" Джона Толкиена причислят к лику святых, пишет портал "Ридус". Католики Великобритании планируют добиваться получения автором статуса "блаженного" и уже подготовили соответствующие молитвы. Также будет рассмотрен весь жизненный путь писателя, оценена святость жизни кандидата, его добродетели или мученический подвиг и совершенные им чудеса или его писания.
Программа: Утро
животные программы Майкл Джексон Наиль Губаев обзор прессы Джон Толкиен

