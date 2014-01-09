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09 января 2014, 06:30

Бизнес

"Утро": У Google Glass появился конкурент

"Утро": У Google Glass появился конкурент

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Крупный производитель принтеров представил второе поколение цифровых очков с дополненной реальностью. Устройство имеет прозрачный дисплей, систему отслеживания движений головы и встроенную камеру.

Чтобы отличаться от своего ближайшего конкурента - Google Glass - компания оснастила очки проводным пультом управления с тачпадом на базе Android. Цена устройства - 700 долларов, что в два раза ниже Google Glass, которые уже в этом году поступят в массовую продажу по цене 1,5 тысяч долларов.
Программа: Утро
бизнес программы Роман Карлов очки Google Glass цифровые очки Epson Moverio
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