"Утро": Воду из-под крана можно пить в Париже, Вене и Берлине

Можно ли пить воду из-под крана без опасений? Да, но только в Париже, Вене или Берлине.

Крупная рекламная кампания убеждает парижан, что водопроводная вода лучше бутилированной. Ее в Париже подают даже в ресторанах. Воду наземных рек обрабатывают озоном, пропускают через песчаные фильтры, вновь озонируют и очищают с помощью угольных фильтров.

Вена - первый город в мире, в котором вода была поставлена под охрану Конституции. Здесь ее обрабатывают хлором.

В Берлине водоснабжение обеспечивается семьюстами скважинами. Хлорирование воды в Берлине не применяется вообще. Местные власти даже убеждают, что вода из-под крана "идеально подходит" для приготовления пищи детям.