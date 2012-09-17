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17 сентября 2012, 10:17

"Утро": столичные подземные переходы станут арт-площадками

"Утро": столичные подземные переходы станут арт-площадками

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Московские подземные переходы хотят превратить в арт-площадки. Власти готовы предоставить там место для организации выставок, как, например, в переходе между Домом художника и Парком Горького. Первым этой идеей заинтересовался Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Его сотрудники предложили выставить репродукции ценных экспонатов под землей в антивандальных витринах. Но в переходах в первую очередь разместятся объекты современного искусства - работы в стиле 3D-граффити, а также музыкальные и видеоинсталляции. Напомним, что в столице всего около 500 подземных переходов
Программа: Утро
утро подземные переходы программы галерея Иван Распопов

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