"Утро": столичные подземные переходы станут арт-площадками

Московские подземные переходы хотят превратить в арт-площадки. Власти готовы предоставить там место для организации выставок, как, например, в переходе между Домом художника и Парком Горького. Первым этой идеей заинтересовался Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Его сотрудники предложили выставить репродукции ценных экспонатов под землей в антивандальных витринах. Но в переходах в первую очередь разместятся объекты современного искусства - работы в стиле 3D-граффити, а также музыкальные и видеоинсталляции. Напомним, что в столице всего около 500 подземных переходов