"Утро": горожан предупредили о скользких дорогах

Ночью в Москве шел ледяной дождь, в результате на дорогах образовался гололед. Столичных пешеходов и водителей попросили соблюдать внимательность из-за скользких дорог.

Влажность в городе составляет 82%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.