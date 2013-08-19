"Утро": Необычные вейк-соревнования провели в столице

"Надень костюм и вставай на доску!" - Под таким лозунгом в выходные прошло вейк-мероприятие, собравшее столичных экстрималов. Для участия в не совсем обычном чемпионате спортсменам нужно было оригинально одеться и заменить вейкборд любым предметом.

Победу на этих соревнованиях одержал участник под псевдонимом - партизан, человеку-банану досталось серебро, а участник в маске Гая Фокса получил бронзу. Также был женский и подростковый зачет.

Каждый призер получил сертификат на три тысячи рублей, который можно потратить на спортинвентарь, чтобы в следующем году выступить еще ярче и зажигательнее.