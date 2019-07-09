"Утро": погода в Москве наладится к концу июля

Столичная погода наладится только к концу следующей недели. Тогда заметно потеплеет, хотя настоящей жары все равно ждать не стоит.

Сейчас холодно, как бывает в начале осени, и так же дождливо. Не обойдется без осадков и сегодня. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



СЕГОДНЯ

Во вторник столичный регион продолжит оставаться во власти малоподвижного циклона. Закачивая сырой и прохладный воздух Балтики, он удержит неустойчивую погоду с частыми дождями и невысокими температурами.

Днём облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура +20…+22°. Ветер западный 3-8 м/с, при грозе порывистый.

Вечером переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура +16…+18°. Ветер западный 3-8 м/с.

Ночью переменная облачность, без осадков. Минимальная температура +10…+12°. Ветер западный 2-7 м/с.

Атмосферное давление немного понизится и составит 736 мм рт. ст., - это существенно ниже нормы.

ЗАВТРА

В середине недели характер погоды изменится мало, и вновь не обойдётся без дождей, которые будут сдерживать прогрев воздуха.

Днём облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура +18…+20°. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Ночью облачно, небольшие дожди. Минимальная температура +11…+13°. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

Атмосферное давление существенно меняться не будет и останется низким - 736 мм рт. ст.

11 ИЮЛЯ

В четверг столичный регион пересечёт холодный фронт циклона. Его прохождение будет сопровождаться усилением дождей и дальнейшим снижением температуры.

12 ИЮЛЯ

В последний рабочий день в тылу циклона на берега Москвы-реки с севера устремятся холодные воздушные массы, и погода ожидается по-настоящему осенней.

13 ИЮЛЯ

В субботу дожди приобретут кратковременный характер, но станет ненамного теплее, и температура останется почти на 5 градусов ниже нормы.

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

На протяжении всего прогноза магнитосфера Земли будет находиться в неустойчивом состоянии, в середине прогноза ожидается возникновение заметных возмущений геомагнитного поля.