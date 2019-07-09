09 июля 2019, 07:30Общество
"Утро": погода в Москве наладится к концу июля
Столичная погода наладится только к концу следующей недели. Тогда заметно потеплеет, хотя настоящей жары все равно ждать не стоит.
Сейчас холодно, как бывает в начале осени, и так же дождливо. Не обойдется без осадков и сегодня. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
СЕГОДНЯ
Во вторник столичный регион продолжит оставаться во власти малоподвижного циклона. Закачивая сырой и прохладный воздух Балтики, он удержит неустойчивую погоду с частыми дождями и невысокими температурами.
Днём облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура +20…+22°. Ветер западный 3-8 м/с, при грозе порывистый.
Вечером переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура +16…+18°. Ветер западный 3-8 м/с.
Ночью переменная облачность, без осадков. Минимальная температура +10…+12°. Ветер западный 2-7 м/с.
Атмосферное давление немного понизится и составит 736 мм рт. ст., - это существенно ниже нормы.
ЗАВТРА
В середине недели характер погоды изменится мало, и вновь не обойдётся без дождей, которые будут сдерживать прогрев воздуха.
Днём облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура +18…+20°. Ветер юго-западный 3-8 м/с.
Ночью облачно, небольшие дожди. Минимальная температура +11…+13°. Ветер юго-западный 2-7 м/с.
Атмосферное давление существенно меняться не будет и останется низким - 736 мм рт. ст.
11 ИЮЛЯ
В четверг столичный регион пересечёт холодный фронт циклона. Его прохождение будет сопровождаться усилением дождей и дальнейшим снижением температуры.
12 ИЮЛЯ
В последний рабочий день в тылу циклона на берега Москвы-реки с севера устремятся холодные воздушные массы, и погода ожидается по-настоящему осенней.
13 ИЮЛЯ
В субботу дожди приобретут кратковременный характер, но станет ненамного теплее, и температура останется почти на 5 градусов ниже нормы.
ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
На протяжении всего прогноза магнитосфера Земли будет находиться в неустойчивом состоянии, в середине прогноза ожидается возникновение заметных возмущений геомагнитного поля.