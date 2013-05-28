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Новости

28 мая 2013, 07:00

"Утро": В российском прокате идет анимационная версия "Кин-дза-дза"

"Утро": В российском прокате идет анимационная версия "Кин-дза-дза"

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В российском прокате уже более полутора месяцев идет анимационная версия фильма "Кин-дза-дза".

Кинотеатры пока еще собирают на него полные залы. Но многие говорят о том, что окупить столь затратный проект вряд ли удастся. Бюджет мультфильма составил 4,5 миллиона долларов. Пока же в России он собрал 815 тысяч долларов. Лента в 3D формате была запущена в производство 7 лет назад. Для режиссера Георгия Данелия это была первая работа в амплуа аниматора.
Программа: Утро
мультипликация программы Роман Карлов Карина Орлова Кин-дза-дза
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