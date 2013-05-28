"Утро": В российском прокате идет анимационная версия "Кин-дза-дза"

В российском прокате уже более полутора месяцев идет анимационная версия фильма "Кин-дза-дза".

Кинотеатры пока еще собирают на него полные залы. Но многие говорят о том, что окупить столь затратный проект вряд ли удастся. Бюджет мультфильма составил 4,5 миллиона долларов. Пока же в России он собрал 815 тысяч долларов. Лента в 3D формате была запущена в производство 7 лет назад. Для режиссера Георгия Данелия это была первая работа в амплуа аниматора.