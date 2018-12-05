"Утро": повышенное атмосферное давление ожидается в столице 5 декабря

В среду, 5 декабря, в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Гидрометцентр уточняет, что на Москву надвигается теплый атмосферный фронт с запада, который создаст идеальные условия для образования гололеда. По мнению синоптиков, он будет не везде, а затронет в основном западные и северо-западные районы города.

Сейчас на улице 0 градусов, днем температура воздуха не изменится. Атмосферное давление будет повышенное – 750 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.