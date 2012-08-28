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28 августа 2012, 11:04

"Утро": Новый плеер от Samsung и телефон OwnFone

"Утро": Новый плеер от Samsung и телефон OwnFone

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Samsung представил плеер с большим экраном - 5,8 дюйма. Кроме того, гаджет оснащен двумя камерами, памятью на выбор 16 и 32 гигабайта. А вот чипсет пока держат в секрете. Плеер больше и тяжелее, чем тот же Ipod touch.

Еще одна новинка - OwnFone - может только звонить. Причем у него отсутствует цифровая клавиатура, есть только имена контактов, но и их не может быть больше 12. Другие номера уже не набрать. Изобретение вполне подойдет как первый телефон для ребенка. Впрочем, доступен он пока только в Великобритании.
Программа: Утро
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