"Утро": притормаживает шоссе Энтузиастов

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в три балла. Затруднено движение на Волоколамке на въезде в город. На выезде наблюдается аналогичная ситуация на Ленинградке. Крайне плотный поток движется в направлении центра на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе, на шоссе Энтузиастов от Измайловского парка до "Авиамоторной" и на Волгоградке от "Кузьминок" до "Текстильщиков". Многокилометровый затор образовался в направлении центра на Можайке от Сколковского до Аминьевского шоссе. Много машин скопилось на внешней стороне МКАД от Рублево-Успенского шоссе до Минского. Фактически остановилась внутренняя сторона Московской автодороги от Братеева до Ясенева. Есть риск потерять около часа на внешней стороне Третьего транспортного между "Рижской" и "Савеловской". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.