"Утро": затруднено движение на внешней стороне МКАД в районе 66-го километра

Затруднено движение на внешней стороне МКАД в районе 66-го километра, там образовался крупный затор от улицы Молодежная до Волоколамского шоссе. Плотный поток движения в центр – на Волгоградском проспекте от улицы Академика Скрябина до станции метро "Текстильщики". Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 1 балл. Остановилось движение на Алтуфьевском шоссе, как на въезде, так и на выезде из города. Затор образовался в направлении центра на Щелковском шоссе от Хабаровской до Уральской улицы, на Шоссе Энтузиастов в районе Авиамоторной и на пересечении Волгоградского проспекта и Люблинской улицы. Затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Бесединского до Варшавского шоссе. Приличные заторы образовались на Третьем транспортном и Садовом кольце. Подробности − на телеканале Москва 24.