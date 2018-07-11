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11 июля 2018, 07:45

Город

"Утро": затруднено движение на внешней стороне МКАД в районе 66-го километра

"Утро": затруднено движение на внешней стороне МКАД в районе 66-го километра

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Затруднено движение на внешней стороне МКАД в районе 66-го километра, там образовался крупный затор от улицы Молодежная до Волоколамского шоссе. Плотный поток движения в центр – на Волгоградском проспекте от улицы Академика Скрябина до станции метро "Текстильщики". Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 1 балл. Остановилось движение на Алтуфьевском шоссе, как на въезде, так и на выезде из города. Затор образовался в направлении центра на Щелковском шоссе от Хабаровской до Уральской улицы, на Шоссе Энтузиастов в районе Авиамоторной и на пересечении Волгоградского проспекта и Люблинской улицы. Затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Бесединского до Варшавского шоссе. Приличные заторы образовались на Третьем транспортном и Садовом кольце. Подробности − на телеканале Москва 24.
Программа: Утро
видео дороги транспорт Владимир Калякин
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