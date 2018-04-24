24 апреля 2018, 07:30Общество
"Утро": синоптики пообещали скорое потепление в столичном регионе
Погода в Москве и области продолжает улучшаться после субботнего разгула стихии, а к началу праздничных выходных в столице потеплеет до +18 градусов.
Атмосферное давление на протяжении всей недели будет постепенно понижаться, затем синоптическую ситуацию будут определять уже атлантические циклоны. Так, до конца недели без кратковременных дождей вряд ли обойдется. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Утро