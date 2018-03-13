Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта 2018, 07:30

Общество

"Утро": моросящие осадки возможны в столичном регионе после полудня 13 марта

"Утро": моросящие осадки возможны в столичном регионе после полудня 13 марта

Попугай Аполлон стал уникальной птицей после скандала вокруг его продажи

Финальный этап проекта "Музыка в метро" стартовал в Москве

Конкурс на лучший совет по подготовке к ЕГЭ стартовал в Москве

Водитель скутера устроил погоню за лошадью в Голландии

Жителей Подмосковья предупредили об опасной молочной продукции фиктивных фирм

Эксперты центра МВД помогут россиянам проверить, считается ли их оружие боевым

Легковушка столкнулась с грузовиком в Люберцах минувшей ночью

Скоростные поезда "Ласточка" начнут ходить между Москвой и Иваново

Семья москвичей пытается через суд вернуть собственную квартиру

Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона, из-за чего небо будет "хмуриться". В некоторых районах возможны моросящие осадки, которые пройдут сразу после полудня. Не исключены и слабые гололедные явления при температуре немного выше климатической нормы. При этом дневной температурный максимум составит +1 градус, а ветер будет дуть с юга со скоростью 7 метров в секунду.

Вечером также будет облачно, ожидаются небольшие осадки. Температура составит около 0 градусов. Ветер продолжит дуть с юга со скоростью 6 метров в секунду. В ночные часы небо будет по-прежнему затянуто облаками, временами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Немного подморозит до -3 градусов. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Утро
видео общество погода Иван Лозовой Дмитрий Хаустов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика