"Утро": серьезный затор образовался на внутренней стороне МКАД

ЦОДД оценивает трафик в Москве в три балла. Фактически остановилась Волгоградка на въезде в город и далее вплоть до "Кузьминок". Скорость машин на этом участке не превышает десяти километров в час. Плотный поток движется в направлении центра на Ленинградке от "Водного стадиона" до "Войковской", на Ярославке от Малыгинского до Хибинского проезда и в районе Северянинского путепровода и на шоссе Энтузиастов от "Авиамоторной" до "Площади Ильича". Серьезный затор образовался на внутренней стороне МКАД от Бесединского до Варшавского шоссе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.