Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

15 ноября 2017, 08:30

Транспорт

"Утро": серьезный затор образовался на внутренней стороне МКАД

"Утро": серьезный затор образовался на внутренней стороне МКАД

"Утро": плотно движется Профсоюзная улица в направлении области

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"Утро": практически остановилось движение на внешней стороне ТТК

"Утро": огромный затор образовался на внутренней стороне МКАД

"Утро": крупный затор образовался на Ярославском шоссе на въезде в город

ЦОДД оценивает трафик в Москве в три балла. Фактически остановилась Волгоградка на въезде в город и далее вплоть до "Кузьминок". Скорость машин на этом участке не превышает десяти километров в час. Плотный поток движется в направлении центра на Ленинградке от "Водного стадиона" до "Войковской", на Ярославке от Малыгинского до Хибинского проезда и в районе Северянинского путепровода и на шоссе Энтузиастов от "Авиамоторной" до "Площади Ильича". Серьезный затор образовался на внутренней стороне МКАД от Бесединского до Варшавского шоссе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Утро
видео авто город дороги Иван Базанов Ксения Седунова
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