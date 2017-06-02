"Утро": заторы на столичных магистралях

Крупный затор образовался на внутренней стороне МКАД в районе Лосиного острова. Скорость транспорта на этом участке дороги не превышает 30 километров в час. Также притормаживает другой участок на внутренней стороне кольцевой автодороги от Можайского шоссе до Рублевки и далее вплоть до Новой Риги. Плотным потоком транспорт движется в сторону центра, на Ленинском проспекте между улицами Лобачевского и Дмитрия Ульянова, на Волгоградском проспекте от метро "Кузьминки" до "Текстильщиков", и на Щелковском шоссе от Гальянова до Преображенского. Есть проблемы на Ленинградском проспекте, как на въезде, так и на выезде из города. Сильно затруднено движение на Бульварном и Садовом кольцах.

Информация о трафике в городе предоставлена Центром организации дорожного движения.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".