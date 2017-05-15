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15 мая 2017, 08:30

Общество

"Утро": к пятнице температура воздуха достигнет +21 градуса

"Утро": к пятнице температура воздуха достигнет +21 градуса

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После резкого похолодания в первой половине мая погода в Москве постепенно улучшается. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в пятницу воздух в Москве может прогреться до +21 градуса. В выходные будет еще теплее. Картину испортит порывистый ветер и ливни, которые местами могут перейти в мокрый снег. Правда, касается это только вторника.

15 мая в столице будет сухо, солнечно, но не по сезону прохладно. Днем температура воздуха составит +15 градусов. Ветер подует южный со скоростью пять метров в секунду. Влажность – 35 процентов. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Подробный прогноз погоды смотрите в материале телеканала "Москва 24".
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