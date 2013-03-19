"Утро": Как превратить обычное утро в веселое приключение

Не проспать работу помогут необычные будильники, среди которых – улетающие вертолеты, ракеты, стартующие с пронзительным звуком, и даже калькуляторы, заставляющие вспомнить алгебру. Мучительное пробуждение такие будильники делают веселым приключением. Но если они подняли на ноги, а спать все равно хочется, надо отправляться в спортзал, например, позаниматься йогой. Чувствовать себя хорошо поможет и свежий воздух, а отличной альтернативой контрастному душу может стать прорубь. Эти и другие нестандартные способы пробуждения – в материале Дарьи Рыжковой.