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Новости

22 февраля 2017, 07:30

Общество

"Утро": снегопады и морозы ожидают столицу

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Москву начнет пересекать холодный фронт, который будет сопровождаться снегопадами и усилением морозов. Днем температура воздуха составит -1 градус, вечером – 6 градусов ниже ноля. Ветер подует северо-восточный со скоростью 7 метров в секунду. Влажность – 75 процентов. Атмосферное давление будет расти и составит 734 миллиметра ртутного столба.

В ночь на четверг ненадолго распогодится, а температура понизится до 8 градусов мороза. Но уже днем теплый атмосферный фронт вернет в Москву снегопады и апрельскую погоду.

Подробный прогноз погоды смотрите в материале телеканала "Москва 24".
Программа: Утро
погода программы Иван Базанов новости Александра Михайловская
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