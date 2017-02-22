"Утро": снегопады и морозы ожидают столицу

Москву начнет пересекать холодный фронт, который будет сопровождаться снегопадами и усилением морозов. Днем температура воздуха составит -1 градус, вечером – 6 градусов ниже ноля. Ветер подует северо-восточный со скоростью 7 метров в секунду. Влажность – 75 процентов. Атмосферное давление будет расти и составит 734 миллиметра ртутного столба.

В ночь на четверг ненадолго распогодится, а температура понизится до 8 градусов мороза. Но уже днем теплый атмосферный фронт вернет в Москву снегопады и апрельскую погоду.

Подробный прогноз погоды смотрите в материале телеканала "Москва 24".