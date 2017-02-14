"Утро": Москва окажется во власти циклонического вихря

14 февраля Москва окажется во власти циклонического вихря. Атлантическое тепло и снегопады накроют столицу после полудня. Вечером будет идти снег, местами возможны метели. Ближе к ночи опасайтесь гололедицы. Температура воздуха составит -4 градуса.

Ветер подует северо-западный со скоростью 10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 739 миллиметров ртутного столба.

В среду циклон отступит на юго-восток, атмосферное давление резко повысится, а осадков и вовсе ожидать не стоит. Температура слегка упадет, но ее значение все еще будет выше климатической нормы на 4-6 градусов.

Подробный прогноз погоды смотрите в материале телеканала "Москва 24".