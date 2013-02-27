Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля 2013, 09:41

Экология

"Утро": На севере столицы нашли следы зайца-беляка

"Утро": На севере столицы нашли следы зайца-беляка

Новости канала "Москва. Доверие"

В Москве появились "собираторы" мусора

Сергей Собянин посетил реконструированную АЗС

На Пятницкой улице закрывают эколофт

"Интервью": Андрей Клычков об экологической ситуации в Москве

На северо-западе Москвы демонтируют экопарковку

"План города": Для чего нужна экологическая маркировка

"Интервью": Антон Кульбачевский о годе охраны окружающей среды

"Утро": Парк "Кузьминки-Люблино" патрулируют на собачьих упряжках

На севере столицы экологи обнаружили следы зайца-беляка, занесенного в городскую Красную книгу. Раньше эти животные обитали в окрестностях Москвы, в настоящее время их популяция значительно сократилась. Последний раз зайцев видели в Химкинском лесопарке 10 лет назад. Считалось, что заяц-беляк навсегда покинул столицу. Но теперь появилась надежда, что специалисты воспользуются возможностью и займутся разведением этих милых животных.
Программа: Утро
экология животные Химкинский лес программы зайцы Иван Распопов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика