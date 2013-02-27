"Утро": На севере столицы нашли следы зайца-беляка

На севере столицы экологи обнаружили следы зайца-беляка, занесенного в городскую Красную книгу. Раньше эти животные обитали в окрестностях Москвы, в настоящее время их популяция значительно сократилась. Последний раз зайцев видели в Химкинском лесопарке 10 лет назад. Считалось, что заяц-беляк навсегда покинул столицу. Но теперь появилась надежда, что специалисты воспользуются возможностью и займутся разведением этих милых животных.