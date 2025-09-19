Форма поиска по сайту

19 сентября, 20:00

Общество

"Миллион вопросов": врач рассказал, с чего начать вести здоровый образ жизни

С чего начать вести здоровый образ жизни? Что нужно делать всем взрослым людям, чтобы всегда быть в хорошем настроении и в тонусе? С чего начать изменение своего питания? Правда ли, что нужно выпивать 2 литра воды в день?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников.

Программа: Миллион вопросов
обществовидеоДарья Крамарова