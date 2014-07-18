"Живой звук": Певица Яна Блиндер презентовала свой мини-альбом

Яна Блиндер - одна из самых загадочных молодых артисток страны. Она жила в Непале, работала в секс-шопе, выступала с металлистами и снимала трэш-фентези про единорогов. Сейчас она играет на главных музыкальных фестивалях лета, выступает с группой "Браво" и выпускает пластинки, от которых приходят в восторг критики. Яна Блиндер и ее группа представила в студии "Москвы 24" свой мини-альбом.