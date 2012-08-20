"Живой звук": выступление группы "Ромарио"

Даже если вы не знаете, кто такой Ромарио, то точно слышали его песни: их исполняют Валерий Сюткин, Андрей Макаревич, Евгений Маргулис, Чиж и многие другие. Надо сказать, сам 27-летний Роман Луговых (это настоящее имя Ромарио, лидера одноименного коллектива) поет их не хуже. Накануне восьмилетия своей группы он зашел к нам в гости и сыграл в студии небольшой концерт специально для зрителей программы "Живой звук".

В рамках передачи прозвучали известные хиты "Счастье - это ты", "Москва - Нева", "Сколько стоит пригласить?" и "Таня - дура".