"Экономика": В 2013 году поставки планшетов могут обойти ноутбуки

Каких главных изменений следует ожидать на рынке планшетов; какую долю в продажах компьютерной техники по России они составляют; какую долю в российских продажах планшетов занимают продажи в Москве; продажи каких видов компьютерной техники падают из-за роста популярности планшетов; а также следует ли нам ожидать снижения цен на планшеты в этом году и на сколько, - обо всем этом смотрите в программе "Экономика".