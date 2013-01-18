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Новости

18 января 2013, 18:00

"Экономика": В 2013 году поставки планшетов могут обойти ноутбуки

"Экономика": В 2013 году поставки планшетов могут обойти ноутбуки

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Каких главных изменений следует ожидать на рынке планшетов; какую долю в продажах компьютерной техники по России они составляют; какую долю в российских продажах планшетов занимают продажи в Москве; продажи каких видов компьютерной техники падают из-за роста популярности планшетов; а также следует ли нам ожидать снижения цен на планшеты в этом году и на сколько, - обо всем этом смотрите в программе "Экономика".
Программа: Экономика
гаджеты продажи программы планшеты Денис Елаховский компьютеры архив
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