03 июля 2015, 12:30Экономика
"Экономика": Какие продукты в Москве рекордно подорожали
- Название: "Экономика"
- Ведущий: Константин Цыганков
- Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"
- Для кого: для тех, кто следит за изменениями цен на товары и продукты
Цены в московских магазинах не демонстрируют одной общей тенденции: что-то подорожало, а что-то наоборот подешевело. Лидерами роста, по наблюдениям маркетологов, при этом стали даже не продукты, а бытовая химия и средства по уходу за телом. В категории "съедобное" с января по июль больше всего укрепились в цене кофе Jacobs Monarch и Nescafe Gold плюс 24 и 27 процентов соответственно.
Основными факторами, определяющими поведение цен в магазинах, по мнению экспертов, остается курс рубля и война санкций между Россией и другими странами. Поскольку отношения России с Западом продолжают портиться, а дешевый рубль в руках правительства по сути единственный инструмент помощи бюджету и экспортерам - прогнозировать, что будет с ценами до конца года, участники рынка не берутся. Подробности смотрите в программе "Экономика".