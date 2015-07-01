"Экономика": Как работают современные российские санатории

Название: "Экономика"

Ведущий: Денис Елаховский

Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"

Для кого: для тех, кто любит отдыхать в санаториях



На помощь российским санаториям пришел кризис - заграничные поездки резко подорожали. В результате спрос на отечественные места отдыха и лечения вырос на 20 процентов.

Российские санатории обновляют фонды, ремонтируют номера, покупают новое оборудование. Но даже несмотря на это клиенты не всегда хотят в санатории жить. Предпочитают там лечиться, а размещаться где-нибудь по соседству, покупая так называемые курсовки.

О том, как работает современный санаторно-курортный бизнес в России, смотрите в программе "Экономика".