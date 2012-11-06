"Экономика": О программе "Глобальное образование"

В соответствии с президентской программой "Глобальное образование" из госбюджета будет выделено 4,5 миллиарда рублей на оплату обучения российских граждан за границей. Эта сумма будет распределена грантами по 1,5 миллиона рублей между кандидатами, готовыми учиться за рубежом, а потом работать в России.

Определены четыре сферы, в которых наиболее четко чувствуется нехватка кадров. Это, во-первых, государственно-муниципальное управление; во-вторых, управление в высшем образовании науки; в-третьих, кадры для высокотехнологичных российских компаний и в-четвертых, кадры для учреждений социальной сферы, включая медицинские учреждения.

Где можно обучаться бесплатно и без помощи государства; в каких странах россиян видеть не особо хотят и визу на обучение вряд ли дадут; и не пора ли обратить внимание на образование в таких странах, как Китай и Малайзия, выясняют корреспонденты программы.

Поездка за образованием за границу для многих становится билетом в один конец, они уезжают не столько за образованием, сколько для того, чтобы остаться в Европе. Из-за этого возникают проблемы на стадии получения визы, в том числе и у тех, кто действительно едет только учиться. О том, какие ошибки совершают соискатели на собеседованиях, смотрите в программе "Экономика".