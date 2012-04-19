"Интервью": Андрей Шаронов заступился за мигрантов

В интервью телеканалу "Москва 24" заммэра Москвы по экономической политике Андрей Шаронов рассказал о стратегии социально-экономического развития города Москвы. По словам Шаронова, эта стратегия - попытка сформировать образ города к 2025 году.

"Здесь мы поставили перед авторами стратегии задачу сказать о том, чего не будет в Москве, а не то, чем она будет заниматься. Потому что этот жанр всегда приводит к результату, всем сестрам по серьгам", - уточнил заммэра.

Андрей Шаронов затронул вопрос притока иностранной рабочей силы в Москву, рассказав о том, что в городе 6 миллионов 200 тысяч рабочих мест, и только четыре миллиона из них заняты москвичами. Заммэра заявил, что задача московских властей состоит в том, что сделать этот рынок прозрачным, добиваясь уважения прав работающих, в том числе и мигрантов. Поэтому, по мнению Шаронова, отказываться от мигрантов не стоит, а стоит, наоборот, стимулировать их появление, "добиваясь нормальных условий труда и нормальной конкуренции".

"Весь этот прекрасный город талантливых богатых людей должна обслуживать огромная армия людей. Важно, чтобы мы создавали стимулы, чтобы помимо мигрантов, которых привлекает возможность найти здесь работу, мы привлекали тех людей, которые выбирают между Москвой, Нью-Йорком, Лондоном и Сингапуром. Тех, которые создают, тех, которые дорого стоят. Наша задача - создавать условия с тем, чтобы они работали в этом городе", — заключил заммэра.