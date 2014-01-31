"Экономика": Чем Киберпонедельник в России отличается от аналога в США

В России состоялся Киберпонедельник - день распродаж в интернет-магазинах. Праздник сетевого шопоголика пришел из США, где впервые появился девять лет назад. Там он наступает в декабре, перед сезоном тотальных распродаж в обычных магазинах. В России его проводят в январе для поддержки активности потребителей в постпраздничный период, когда торговля традиционно стагнирует. Какие цели преследовали компании-участники Киберпонедельника: освободить склады, сбыв остатки товаров, привлечь новых покупателей в свои магазины, резко увеличить выручку или даже прибыль? Расскажет программа "Экономика".